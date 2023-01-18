В Твери готовят купель для крещенских купаний

В Твери достраивают купель на набережной Афанасия Никитина Фото: Александр СОРОКИН

В Твери на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса ТГТУ продолжается подготовка купели для проведения крещенских купаний.

На месте рабочие достраивают деревянный настил с опорами, закреплёнными на дне водоема. Уже готовы ступеньки и спуск к Волге. На берегу установят две палатки для обогрева и переодевания, организуют дополнительное освещение.

- Спасатели произвели необходимые замеры толщины льда в месте установки купели. Ледяной покров возле берега достаточно крепкий - 25-35 сантиметров, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

На месте купаний оборудуют деревянный настил с опорами Фото: Александр СОРОКИН

Крещенские купания будут проходить с 23:30 вечера 18 января до 24:00 19 января.

На период проведения купаний движение и парковка транспорта будут ограничены на улице Горького и Набережной Афанасия Никитина.