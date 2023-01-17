В Тверской области на маршруты боевого патрулирования вывели ПГРК "Ярс"

«Ярс» - мобильный ракетный комплекс, с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой Фото: Минобороны РФ

В Тверской области Бологовское ракетное соединение вывело на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

«Ярс» - мобильный ракетный комплекс, с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Приходит на смену мобильному ракетному комплексу "Тополь".

- Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, включая интенсивные маневренные действия. В рамках патрулирования ПГРК «Ярс» совершат марш протяжённостью до 100 километров. Кроме того, они отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам, - сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.