В Бологовском соединении РВСН в Тверской области на боевое дежурство заступил ракетный полк «Ярсов»

Новые «Ярсы» торжественным маршем прошли до позиционного района. Фото: Минобороны РФ

В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения в Бологовском ракетном соединении РВСН в Тверской области на боевое дежурство затупил ракетный полк мобильных «Ярсов».

«Ярс» - мобильный ракетный комплекс, с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой.

Как сообщает Минобороны РФ в своём телеграм-канале, вводимый в боевой состав комплекс «Ярс» приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь». Предварительно в ракетном соединении провели подготовку - создали соответствующую инфраструктуру, личный состав прошёл переобучение.

«В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»», - сообщает Минобороны.

Событие совпало с мероприятиями, приуроченными к профессиональному празднику стратегических ракетчиков. Новые «Ярсы» торжественным маршем прошли до позиционного района, где состоялась церемония их заступления на боевое дежурство.