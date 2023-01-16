14 000 человек посетили Рождественскую ярмарку в Твери

В Твери начался демонтаж новогодних украшений Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Администрация Твери подвел итоги работы Рождественской ярмарки, которая работала на улице Трехсвятской в течение месяца, с 10 декабря по 8 января.

Покупателями стали более 14 000 человек. За время работы ярмарки было продано 470 кг мёда, 2150 леденцов, 2018 ёлочных шаров и более 600 сувениров с символом года - зайцем.

Сейчас домики разобрали и начали убирать новогодние украшения с городских улиц и площадей.

С Трехсвятской уже убрали светодиодный шар, разобрали елку у ТЦ "Семь морей".

- В течение ближайших дней во всех районах города будет произведён демонтаж праздничного оформления. В середине недели планируется начать разбирать главную городскую ель на площади Ленина. Основную часть работ по демонтажу новогодних украшений в городе планируется завершить до конца недели, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

Городскому бюджету демонтаж новогодних украшений обойдется в 895 тыс. 832 руб. 17 коп.