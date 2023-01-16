За прощание с новогодними праздниками Тверь заплатит больше, чем годом ранее

Уже валяются на «мусорках» ёлочки... Пора и городу прощаться с новогодней атрибутикой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце января всегда становится немножко грустно. Отшумели новогодние петарды. Съедены салаты, приготовленные к ностальгическому Старому Новому году… И вот уже валяются одиноко у контейнерных площадок осыпающиеся ёлочки - послевкусие праздников.

Пора и городу приниматься за демонтаж новогоднего убранства. Во сколько это обойдётся бюджету? Сегодня расскажем. Тендеры на уборку ёлок, надувных дедов морозов и гирлянд уже опубликованы на сайте госзакупок.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Начальная цена контракта - 182 тыс. 275 руб. 25 коп. Подрядчик определён, это ООО «Дива-Строй». Он немного снизил цену. В итоге город заплатит за демонтаж новогоднего убранства района 180 тыс. 452 руб. 49 коп. В прошлом году за ту же работу подрядчику (это тоже было ООО «Дива-Строй») заплатили на 50 тысяч рублей меньше - 130 тыс. 435 руб. 28 коп.

Срок выполнения работ: с 20 по 31 января.

Новогодние ёлки уберут с набережной Афанасия Никитина, от домов культуры в Сахарово, Литвинках и на улице Туполева за Тверцой. Разберут светодиодные конструкции у памятника Афанасию Никитину, на площади Конституции, на площади Мира, у администрации Заволжского района, в сквере на пересечении улицы Горького и Комсомольского проспекта.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Администрация Пролетарского района заключает контракт сразу на демонтаж новогодних украшений и на их монтаж к следующему Новому году.

Начальная цена контракта - 416 тыс. 265 руб. 60 коп. Подрядчик - ООО «Чистоград», тот же, что и в прошлом году. Окончательная сумма, на которой сошлись, - 341 тыс. 337 руб. 76 коп. В прошлом году подрядчику заплатили совсем немногим меньше - 338 тыс. 852 руб. 03 коп.

Срок выполнения работ по демонтажу: с 20 января по 10 февраля.

Пять новогодних елей уберут за это время из сквера у Политеха на проспекте Ленина, из сквера на проспекте Корыткова, с улиц Громова и Строителей, а также из аллеи Славы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Начальная цена контракта - 120 тыс. руб. Подрядчик, как и в Пролетарском районе, фирма «Чистоград» (эта же фирма демонтировала украшения год назад). Окончательная цена, которую заплатят «Чистограду» по итогам торгов, - 119 тыс. 400 руб. Год назад было 116 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с 15 января по 3 февраля.

С площади Капошвара уберут надувного Деда Мороза и светодиодного оленя. С площади Ленина исчезнут главная городская ёлка и светодиодные фигуры: снеговики, сани Деда Мороза, арка. Разберут ель у Театра кукол и у ТЦ «Семь морей». Сдуется парочка из Деда Мороз и Снегурочки у стадиона «Химик». Демонтируют светодиодного медведя на бульваре Радищева.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Начальная цена контракта - 98 тыс. 544 руб. Подрядчик - «Дива-Строй», эта же фирма будет заниматься демонтажем украшений в Заволжском районе. По итогам торгов определена окончательная сумма: 74 тыс. 400 руб. 72 коп. В прошлом году подрядчику (компании «Чистоград») заплатили больше - 92 тыс. 513 руб.

Срок выполнения работ: с 25 января по 1 февраля.

Искусственные ели разберут у ДК «Синтетик» в посёлке Химинститута, у ДК в посёлке Элеватор и на площади Велико-Тырново в «Южном». Светодиодный фонтан уберут из сквера Чернобыльцев.

ФОНТАН НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ

И год назад и нынче на госзакупках отдельно проторговывается монтаж и демонтаж светодиодного фонтана на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

Год назад финальная цена этого контракта была 132 тыс. 319 руб. 95 коп. (подрядчик - Игуменов А.С.). В этом году - 180 тыс. 241 руб. 20 коп. (подрядчик - ООО «Дива-Строй»).

ИТОГО

В нынешнем году за демонтаж новогодних украшений в районах Твери (включая демонтаж фонтана на Комсомольской площади) бюджет города заплатит 895 тыс. 832 руб. 17 коп. Это на 85 тыс. 711 руб. 91 коп. больше, чем год назад (тогда подрядчикам заплатили 810 тыс. 120 руб. 26 коп.).