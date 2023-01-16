В Тверской области по требованию прокуратуры ограничен доступ в заброшенное здание

Доступ в здание ограничен по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки установлено опасное здание на улице Ленинградской в Торопце. Территория, прилегающая к строению, заросла кустарником и деревьями, не ограждена, доступ в здание свободный.

Объект находится без надлежащего содержания и присмотра, в технически опасном состоянии.

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан прокурор района обратился в суд с требованием к собственникам помещения установить ограждение.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение не вступило в законную силу.