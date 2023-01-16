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НовостиОбщество16 января 2023 12:35

В Тверской области по требованию прокуратуры ограничен доступ в заброшенное здание

Объект в опасном состоянии находился без присмотра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Доступ в здание ограничен по решению суда

Доступ в здание ограничен по решению суда

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки установлено опасное здание на улице Ленинградской в Торопце. Территория, прилегающая к строению, заросла кустарником и деревьями, не ограждена, доступ в здание свободный.

Объект находится без надлежащего содержания и присмотра, в технически опасном состоянии.

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан прокурор района обратился в суд с требованием к собственникам помещения установить ограждение.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение не вступило в законную силу.