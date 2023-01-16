СК возбудил уголовное дело после пожара и взрыва газа в квартире в Ржеве

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

ЧП произошло ночью, 14 января 2023 года, в одной из квартир дома №4 на Советской площади в Ржеве. В результате пожара произошел взрыв газа. После того, как возгорание потушили, в квартире было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения.

На место выезжали следователи, сотрудники полиции и прокуратуры.

- В рамках расследования продолжают проводиться следственные действия, необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.