В Твери состоится итоговый концерт благотворительного рок-марафона "Спой детям!" Фото: Афиша

В Твери состоится итоговый концерт благотворительного марафона "Спой детям" Полный звук 2022". Мероприятие запланировано на 20 января.

Участие в нем примут группы исполнители: "Мама Стифлера", АРХЕОПТЕРИКС , Группа Сердце, Stella Distant, СИНДИКАТ.

Также будет организован аукцион картин художников Андрея Юдина и Владимира Васильева.

По окончании концерта - рок-дискотека.

Концерт состоится в клубе "Big Ben" на улице Брагина, д. 2. Сбор гостей в 17:00. Билеты уже в продаже.

Напомним, отбор участников благотворительного рок-марафона "Спой детям!" стартовал в ноябре. В декабре состоялись три из четырех запланированных концертов, на которых выступили известные рок-музыканты и коллективы.

Все сборы от рок-марафона, а так же от итогового концерта и аукциона, будут направлены в благотворительный фонд "Свет.Дети", который с 2008-го года помогает детям со всей страны бороться с онкологией, закупая недостающие лекарства, оплачивая проезд к месту лечения, а также само лечение и проживание.