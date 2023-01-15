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НовостиОбщество15 января 2023 14:13

В Твери лёд к крещенским купаниям готов

МЧС опубликовало новые данные о толщине льда
Олег ХАДАЕВ
Странно, что купания в Твери не организовывают в районе пляжа, где всё гораздо удобнее.

Странно, что купания в Твери не организовывают в районе пляжа, где всё гораздо удобнее.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Главное управление МЧС России по Тверской области 15 января опубликовала данные по толщине льда на водоёмах региона, по данным на 12:00.

В Твери на Тверце, в районе речного вокзала, где обычно самый хлипкий лёд, толщина составила 21 сантиметр. Этого достаточно, чтобы выдержать автомобиль весом до четырёх тонн.

На Волге толщина льда колеблется от 22 до 30 сантиметров. Этого с избытком хватает, чтобы организовать безопасное купание 19 января, во время Крещения.

Не смотря на пришедшее потепление, которое сохранится и на Крещение, вряд ли лёд сильно подтает. Однако, выходя на лёд, надо помнить о мерах предосторожности.