Всех в Твери зовёт купель, потому что оттепель

В ближайшие дни пошлёпаем по лужам! Фото: Иван Макеев

Погода веселится как хочет! Рождество в Твери в этом году стало аномально холодным, а Крещение, похоже, будет аномально тёплым - в регион спешит оттепель!

- Катаклизмов не ждём, но будет тепло и сыро, - прогнозирует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Антициклон, нагнавший нам холоду, теснят североатлантические циклоны. Они будут определять характер погоды, но атмосферное давление сильно от нормы не отклонится, будет находиться в пределах 742-750 мм ртутного столба.

В выходные днём всего -1, ночами -2…-3 градуса. Небо пасмурное. В субботу без осадков, а в воскресенье возможен снег с дождём.

Понедельник 16 января тоже будет сырым, осадки могут идти весь день. За окном ноль. Лишь ночью возможен совсем лёгкий минус.

А во вторник днём уже +1. Осадки должны прекратиться. Ночью -1. Такая же ситуация видится и в среду, в Крещенский сочельник.

- Крещенская ночь должна стать тёплой. Лишь к концу недели погода может перемениться, но это пока бабушка надвое сказала, - смеётся Наталья Сердитова.

Но предупредить мы обязаны. Крещенские купания, даже в тёплую ночь, - для организма большая взбучка. Это удовольствие лишь для полностью здоровых людей, а лучше всего ещё и закалённых.

Отказаться от окунания в прорубь необходимо всем страдающим заболеваниями сердца, гипертонией, аритмией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Противопоказано купание при ожирении, специфических женских и мужских болезнях, проблемах с дыхательной системой и суставами.

Стоит воздержаться от окунания пожилым людям, а также детям.

И помните! Окунаться в иордань можно только в специально подготовленных местах, под присмотром спасателей и медиков. В Твери такое место будет только одно - у Речного вокзала. Если лёд, конечно, не растает.