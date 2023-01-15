81 год назад был освобождён Осташковский район

Так освобождался Осташковский район. Фото: Осташковский краеведческий музей
Сегодня, 15 января, отмечается День освобождения Осташковского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
81 год назад, в рамках Торопецко-Холмской наступательной операции, 3 и 4 Ударные Армии Северо-Западного фронта изгнали оккупантов с северо-западной части Осташковского района.
Победа далась непросто. В 56 братских захоронениях на территории Осташковского городского округа похоронено около 12 тысяч советских воинов.
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Осташковского городского округа с праздником:
«В дни испытаний жители селигерского края единым фронтом встали на защиту Отечества, проявив силу духа, веру в торжество справедливости, небывалую самоотверженность. Воины Красной Армии, партизаны, подпольщики, мирные граждане внесли свой вклад в победу над оккупантами. Мы гордимся наследниками легендарного поколения победителей, вступившими сегодня в борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции».