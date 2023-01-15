Фото с места взрыва и пожара во Ржеве прокуратуры Тверской области.

За сутки с 14 на 15 января 2023 года в Тверской области произошло восемь пожаров.

Публикация подготовлена на основе оперативных данных на 6:00 15 января ГУ МЧС России по Тверской области.

Пожар во Ржеве на Советской площади, по версии прокуратуры, привёл к взрыву газа. В квартире обнаружен труп 67-летнего мужчины. Обстоятельства ЧП расследуют следователи СКР.

Горело, так же, в посёлке Сандово на улице Виноградова, в деревне Петровское — это предместье Сандово, в деревне Захарово, что в Лихославльском муниципальном округе, в деревне Покровское, в пригороде Осташкова. Горело и в Твери на улице Добролюбова.

Дважды сотрудники МЧС выезжали тужить возгорания мусора.