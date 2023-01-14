В Тверской области произошло возгорание и взрыв газа в квартире в Ржеве

Снимок с места ЧП. Фото: прокуратура Тверской области

Ночью с 13 на 14 января в Ржеве произошло возгорание квартиры в многоквартирном доме, расположенном на площади Советской города Ржева. Как сообщает прокуратура Тверской области, это привело к хлопку газа. То есть к взрыву.

ЧП случилось в квартире на втором этаже в доме №4 на Советской площади.

Ржевской межрайонной прокуратурой организована проверка по данному факту. В ходе нее будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям виновных лиц.

Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщает, что в квартире обнаружен труп мужчины 1955 года рождения. Организовано проведение доследственной проверки.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группу. Произведен детальный осмотр.

Следователем Следственного комитета также устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщила местная телекомпания "РиТ", хозяину квартиры, где случился пожар, ранее неоднократно вызывали полицию и скорую помощь. Однажды - из-за того, что он выпал из окна.

Также сообщается, что пожарные сработали оперативно и четко. А одна из жительниц дома совершила поступок - вынесла ребенка своей соседки...

Вид на лестничной площадке на втором этаже дома, где случилось ЧП. Фото: прокуратура Тверской области

Последствия пожара. Фото: прокуратура Тверской области

Последствия пожара. Фото: СУ СК РФ по Тверской области