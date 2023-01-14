В Тверской области в праздник Крещения Господня запланировано организовать 54 иордани

Считается, что крещенская вода обладает целебной силой, но не стоит забывать и том, что окунание в ледяную воду может быть опасно для организма.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Близится 19 января - православный праздник Крещения Господня. Его неотъемлемым атрибутом в народе являются крещенские купания. Как узнало ТИА в областном ГУ МЧС, в нашем регионе запланированы 54 места для окунания: майны – 29 (проруби в реках), купели – 22, в трех местах пройдет освящение воды.
По информации ТИА от тверской епархии, иордани будут организованы в следующих местах.
В Твери и Калинском районе:
- Храм Михаила Тверского (у храма будет во льду прорублена узкая иордань в форме креста. только для освящения, не для купания);
- Успенский собор бывшего Отроч монастыря, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 1 (пирс речного вокзала, начало в 18:01);
- Храм Рождества Богородицы, Калининский район, д. Щербинино, источник;
- Знаменская церковь, Калининский р-н, д. Савватьево (набережная у храма) ( с 23:00 до 3:00)
Вышневолоцкий округ:
- Богоявленский собор (г. Вышний Волочек, Осташковская 2, набережная у Богоявленского собора, р. Цна (18.01.2023 г. с 19:30 до 00:00)
- п. Солнечный, на набережной оз. Мстино (у храма, с 00:00 до 03:00);
- с. Осечно, набережная оз. Судомля 19.01.2023 г. с 12.00 до 15.00 у Троицкого храма;
- пос. Красномайский, набережная р. Шлина (вблизи поселковой бани) 18.01.2023 г. с 18.00 до 00.00, Фаддеевский храм.
Торжокский городской округ:
- Троицкий источник под Торжком.
Кашинский городской округ:
- Воскресенский кафедральный собор, на реке Кашинке напротив Воскресенского собора.
Кимрский городской округ:
- В с. Ильинское по ул. Заозерная, напротив Церкви смоленской иконы божьей матери; ( 19.01 с 00:00 до 18:00)
- п. Белый Городок р. Волга (около храма); ( 19.01 с 00:00 до 18:00);
- Напротив Храма иерусалимской иконы божьей матери, на р. Волга, г. Кимры. ( 19.01 с 00:00 до 18:00);
Конаковский округ:
- Храм Рождества Богородицы (Конаковский район, с. Городня, ул. Ленинградская, д. 105, (пристань р. Волги);
- Ильинский храм (Конаковский район с. Селихово, в стационарной купальне у р.Донховки;
Селижаровский район:
- с.Ельцы часовня "Живоносный источник",19 января.
Осташковский район:
- д.Заполек (на берегу оз.Селигера) Царское подворье, 19 января.
- г.Осташков, полуостров Житное, д.3, 19 января.
- Осташковский р- н, территория монастыря Нило-Столобенская пустынь в ночь с 18.01. на 19.01.2023 года с 23:00 до 03:00 часов.
Старицкий район:
-д. Маслово, часовня Иоанна Предтечи.
Лихославльский округ:
- д. Владычня на реке Малица, у часовни новомучеников и исповедников российских.
Пока это предварительный перечень мест, он может быть скорректирован.
Напомним, что окунание в ледяную воду - это всегда стресс для организма, далеко не всем людям стоит это делать. О том, кому нельзя окунаться в прорубь, "КП"-Тверь" рассказала врач, доктор медицинских наук.