В Тверской области в праздник Крещения Господня запланировано организовать 54 иордани

Считается, что крещенская вода обладает целебной силой, но не стоит забывать и том, что окунание в ледяную воду может быть опасно для организма. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Близится 19 января - православный праздник Крещения Господня. Его неотъемлемым атрибутом в народе являются крещенские купания. Как узнало ТИА в областном ГУ МЧС, в нашем регионе запланированы 54 места для окунания: майны – 29 (проруби в реках), купели – 22, в трех местах пройдет освящение воды.

По информации ТИА от тверской епархии, иордани будут организованы в следующих местах.

В Твери и Калинском районе:

- Храм Михаила Тверского (у храма будет во льду прорублена узкая иордань в форме креста. только для освящения, не для купания);

- Успенский собор бывшего Отроч монастыря, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 1 (пирс речного вокзала, начало в 18:01);

- Храм Рождества Богородицы, Калининский район, д. Щербинино, источник;

- Знаменская церковь, Калининский р-н, д. Савватьево (набережная у храма) ( с 23:00 до 3:00)

Вышневолоцкий округ:

- Богоявленский собор (г. Вышний Волочек, Осташковская 2, набережная у Богоявленского собора, р. Цна (18.01.2023 г. с 19:30 до 00:00)

- п. Солнечный, на набережной оз. Мстино (у храма, с 00:00 до 03:00);

- с. Осечно, набережная оз. Судомля 19.01.2023 г. с 12.00 до 15.00 у Троицкого храма;

- пос. Красномайский, набережная р. Шлина (вблизи поселковой бани) 18.01.2023 г. с 18.00 до 00.00, Фаддеевский храм.

Торжокский городской округ:

- Троицкий источник под Торжком.

Кашинский городской округ:

- Воскресенский кафедральный собор, на реке Кашинке напротив Воскресенского собора.

Кимрский городской округ:

- В с. Ильинское по ул. Заозерная, напротив Церкви смоленской иконы божьей матери; ( 19.01 с 00:00 до 18:00)

- п. Белый Городок р. Волга (около храма); ( 19.01 с 00:00 до 18:00);

- Напротив Храма иерусалимской иконы божьей матери, на р. Волга, г. Кимры. ( 19.01 с 00:00 до 18:00);

Конаковский округ:

- Храм Рождества Богородицы (Конаковский район, с. Городня, ул. Ленинградская, д. 105, (пристань р. Волги);

- Ильинский храм (Конаковский район с. Селихово, в стационарной купальне у р.Донховки;

Селижаровский район:

- с.Ельцы часовня "Живоносный источник",19 января.

Осташковский район:

- д.Заполек (на берегу оз.Селигера) Царское подворье, 19 января.

- г.Осташков, полуостров Житное, д.3, 19 января.

- Осташковский р- н, территория монастыря Нило-Столобенская пустынь в ночь с 18.01. на 19.01.2023 года с 23:00 до 03:00 часов.

Старицкий район:

-д. Маслово, часовня Иоанна Предтечи.

Лихославльский округ:

- д. Владычня на реке Малица, у часовни новомучеников и исповедников российских.

Пока это предварительный перечень мест, он может быть скорректирован.

Напомним, что окунание в ледяную воду - это всегда стресс для организма, далеко не всем людям стоит это делать. О том, кому нельзя окунаться в прорубь, "КП"-Тверь" рассказала врач, доктор медицинских наук.