Крещенские купания в Твери: Кардиолог рассказала, кому нельзя окунаться в прорубь

Окунание в ледяную воду - это серьезный стресс для организма. Подходить к этому нужно очень ответственно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне, или Богоявление. Традиционной его частью в массах стало купание в иордани (проруби), хотя церковь это не считает непременным атрибутом праздника. Окунание в ледяную воду посреди зимы стало популярным. Из года в год к купелям в ночь 19 января выстраиваются длинные очереди. Но так ли это безопасно и кому вообще нельзя окунаться в прорубь пусть даже и во имя Христа?

На эти вопросы нам ответила доктор медицинских наук врач-кардиолог Наталья Соколова.

Прежде всего эксперт напомнила, что моржевание, купание в ледяной воде, - это всегда стресс для организма и подходить к этому стоит очень серьезно:

- Особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания, и тем, кто старше 45 лет, надо прежде обязательно провериться у врача и получить от него разрешение на данную процедуру.

По словам врача, ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь:

- гражданам в возрасте;

- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

- тем, кто перенес инфаркт или инсульт;

- людям с аритмией;

- гражданам с тяжелыми заболеваниями почек;

- людям с хроническими болезнями в стадии обострения.

Наталья Соколова отметила, что даже тем, у кого со здоровьем всё нормально, рекомендуется готовиться к купанию - заблаговременно приучать тело к холоду:

- Осенью или даже летом начать закаливаться потихоньку. Начать с принятия душа при температуре воды 27-28 градусов, постепенно снижая и доводя температуру до 10 градусов. И когда уже тело к этому адаптируется и будет нормально воспринимать, то можно принимать ледяной душ. Иначе погружение в воду в мороз может спровоцировать неприятные для организма моменты вплоть до летального исхода. Надо помнить, что погружение в ледяную воду неподготовленного человека до уровня груди может спровоцировать рефлекторную остановку сердца. И, к сожалению, такие случаи бывали во время крещенских купаний. С головой точно погружаться нельзя: может быть спровоцирован спазм сосудов головного мозга, что в свою очередь может привести к инсульту. Добавлю, что я, не только как врач, но и как мама, считаю, что детишек не нужно окунать, потому что это большой риск переохлаждения.

Доктор также подчеркнула, что надо помнить: даже если вы крепкий молодой человек, но у вас есть какие-то катаральные явления, ОРВИ, насморк, температура, какое-то недомогание, то нельзя окунаться в прорубь.

Если вы решились окунуться, категорически запрещено принимать алкоголь.

И, конечно же, купание в проруби надо совершать только в санкционированных местах, где дежурят сотрудники МЧС и бригады медиков. И желательно идти окунаться не одному или одной, а в компании знакомых, близких людей.