Составлен план восстановительных работ в доме в Ржеве, где произошел взрыв газа

В подъезде дома на втором этаже - картина после пожара и взрыва газа. Фото: прокуратура Тверской области

Минувшей ночью в Ржеве на улице Советской в квартире четырехэтажного дома произошел взрыв газа и случился пожар. В итоге погиб мужчина. Дом нуждается в восстановительных работах. Ситуацию прокомментировал глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов.

Он отметил, что пожарные прибыли на место через 7 минут после начала пожара, жильцы были эвакуированы, проверены все квартиры и инженерные коммуникации.

- Составлен план восстановительных работ, которые в кратчайшие сроки будут проведены,- сообщил Роман Крылов. - Благодарю все службы за оперативность и слаженность в проведении мероприятий на месте происшествия. Все вопросы держу наличном контроле.

Напомним, что проверки по факту ЧП проводят прокуратура и Следственное управление СК РФ по Тверской области