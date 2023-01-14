В отборе на конкурс «Учитель года России-2023» будут участвовать девять педагогов из Твери

Старт Году педагога и наставника в Твери дали 13 декабря. Фото: ПТО

Началась подготовка к профессиональному конкурсу «Учитель года России-2023». Уже известно, что Тверь на нем представят 9 педагогов из восьми школ и одной гимназии.

Кто это будет, сообщила горадминистрация.

Это учитель немецкого и английского языков средней школы №50 Сабина Муслимова, учитель начальных классов школы №52 Ксения Лебедева, учитель географии СОШ №51 Юлия Великотская, учитель начальных классов СОШ №15 Ирина Виноградова, учитель изобразительного искусства СОШ №29 Людмила Капустина, учитель русского языка и литературы СОШ №39 Карина Бурше, учитель начальных классов СОШ №17 Александра Маматкова, учитель истории и обществознания СОШ №27 Анастасия Леонова и учитель начальных классов Тверской гимназии №6 Елена Ланчева.

Для начала им предстоит пройти конкурсный отбор.

Напомним также, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В нашем регионе старт ему дали 13 января, ознаменовав это событие созданием клуба учителей.