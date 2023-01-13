В Твери в ознаменование Года педагога и наставника создали клуб учителей

Год педагога и наставника в Верхневолжье открыли в тверском "Кванториуме". Фото: ПТО

2023-ий объявлен Президентом РФ Годом педагога и наставника. 13 января в нашем регионе посвященным этому мероприятиям дали в тверском детском технопарке «Кванториум».

В частности, было положено начало работы новому объединению тверских педагогов – клубу «Учитель года».

- Он был создан в Твери в преддверии 2023-го, его участниками являются учителя тверских школ №№ 1, 14, 18, 34, 40, 46, а также гимназии №12. Основные задачи объединения - развитие конкурсного движения среди педагогов на территории города, поддержка талантливых работников образования, повышение престижа профессии, содействие профессиональному общению и взаимодействие с учителями из других регионов страны, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Помимо этого, к примеру, в школах Осташковского, Сандовского, Сонковского, Кашинского округов, Ржева, Торжокского района, ЗАТО Озёрный в ознаменовании открытия Года педагога и наставника прошли дни самоуправления.