В сердце добытого в Тверской области лося нашли личинки опасных паразитов

В сердце добытого в Тверской области лося нашли личинки опасных для человека паразитов Фото: Андрей АБРАМОВ

Возбудители паразитарного заболевания - цистицеркоза, опасного для человека, были выявлены в ходе исследования сердца лося. Животное было добыто по лицензии в охотничьих угодьях Лихославльского районного общества охотников и рыболовов.

Частная заявка на исследование поступила в Тверскую межобластную ветлабораторию.

- В ходе исследований представленного образца в сердечной мышце были обнаружены личинки цистицерков (финн), - сообщили специалисты.

Результаты испытаний были переданы заявителю и направлены в соответствующие контролирующие ведомства.