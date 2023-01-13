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НовостиОбщество13 января 2023 14:17

В сердце добытого в Тверской области лося нашли личинки опасных паразитов

Проверку провели в ветлаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В сердце добытого в Тверской области лося нашли личинки опасных для человека паразитов

В сердце добытого в Тверской области лося нашли личинки опасных для человека паразитов

Фото: Андрей АБРАМОВ

Возбудители паразитарного заболевания - цистицеркоза, опасного для человека, были выявлены в ходе исследования сердца лося. Животное было добыто по лицензии в охотничьих угодьях Лихославльского районного общества охотников и рыболовов.

Частная заявка на исследование поступила в Тверскую межобластную ветлабораторию.

- В ходе исследований представленного образца в сердечной мышце были обнаружены личинки цистицерков (финн), - сообщили специалисты.

Результаты испытаний были переданы заявителю и направлены в соответствующие контролирующие ведомства.