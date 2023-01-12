Более 10 тысяч человек в праздничные каникулы посетили Ржевский мемориал в Тверской области

Посетители приезжали на Ржевский мемориал из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока и других городов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Почти 11 тысяч человек посетили Ржевский филиал Музея Победы, в который входит музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату, в новогодние праздники (со 2 по 8 января).

Из них более 10 тысяч побывали на территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Около 2,5 тысяч гостей побывали в музейном павильоне мемориального комплекса. Почти полтысячи гостей познакомились с уникальной экспозицией музея «Ставка Сталина».

Как сообщает пресс-служба Музея Победы, посетители приезжали на Ржевский мемориал из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока, Республики Карелия и других городов страны.

Напомним, мемориальный комплекс Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. В экспозиции музейного павильона представлены раритеты, найденные на местах боёв на Ржевско-Вяземском направлении, а также фотографии, невероятно эмоциональные и трагичные фронтовые письма и воспоминания участников войны.

Музей «Ставка Сталина» расположен в деревне Хорошево Ржевского района. Это небольшой деревянный дом, где Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года, и было принято решение о проведении первого победного салюта в Москве в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны.