ФСБ опубликовало видео задержания жителя Твери, желающего вступить в ряды ВСУ

Мужчина собирался покинуть страну и вступить в ряды ВСУ Фото: УФСБ России по Тверской области

Сотрудниками УФСБ России по Тверской области опубликовано видео задержания на перроне железнодорожного вокзала в Твери мужчины, 1982 года рождения, который намеревался выехать из страны и вступить в ряды ВСУ.

Житель Твери купил всю необходимую экипировку, обмундирование и медикаменты и уже собирался сесть в поезд, когда его задержали спецслубы.

Известно, что мужчина тщательно заранее изучил маршрут выезда на Украину. Связь с представителем украинской стороны он поддерживал через интернет.

Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ст. 275 УК России (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника).

Фигурант находится по стражей.