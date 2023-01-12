Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 января 2023 12:23

ФСБ опубликовало видео задержания жителя Твери, желающего вступить в ряды ВСУ

Мужчину подозревают в государственной измене
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина собирался покинуть страну и вступить в ряды ВСУ Фото: УФСБ России по Тверской области

Мужчина собирался покинуть страну и вступить в ряды ВСУ Фото: УФСБ России по Тверской области

Сотрудниками УФСБ России по Тверской области опубликовано видео задержания на перроне железнодорожного вокзала в Твери мужчины, 1982 года рождения, который намеревался выехать из страны и вступить в ряды ВСУ.

Житель Твери купил всю необходимую экипировку, обмундирование и медикаменты и уже собирался сесть в поезд, когда его задержали спецслубы.

Известно, что мужчина тщательно заранее изучил маршрут выезда на Украину. Связь с представителем украинской стороны он поддерживал через интернет.

Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ст. 275 УК России (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника).

Фигурант находится по стражей.