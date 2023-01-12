Житель Твери задержан по подозрению в государственной измене

Подозреваемого задержали на железнодорожной станции в Твери Фото: УФСБ России по Тверской области

Сотрудниками УФСБ России по Тверской области задержан мужчина, 1982 года рождения, который намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.

Житель Твери купил экипировку, обмундирование и медикаменты и планировал вступить в одно из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Тверской области, связь с представителем украинской стороны он поддерживал через интернет. Изучил маршрут выезда на территорию Украины.

Подозреваемого задержали на железнодорожной станции в Твери.

Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ст. 275 УК России (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника).

Фигурант заключен под стражу.