Житель Твери задержан по подозрению в государственной измене

Подозреваемого задержали на железнодорожной станции в Твери Фото: УФСБ России по Тверской области
Сотрудниками УФСБ России по Тверской области задержан мужчина, 1982 года рождения, который намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.
Житель Твери купил экипировку, обмундирование и медикаменты и планировал вступить в одно из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Тверской области, связь с представителем украинской стороны он поддерживал через интернет. Изучил маршрут выезда на территорию Украины.
Подозреваемого задержали на железнодорожной станции в Твери.
Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ст. 275 УК России (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника).
Фигурант заключен под стражу.