19-летний житель Твери обокрал комнату в общежитии

Похищенные деньги злоумышленник проиграл в онлайн-казино Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 58-летний житель Твери и сообщил, что из его комнаты в общежитии на улице Спартака пропали личные вещи и банковская карта. Общий ущерб превысил 9 000 рублей.

В ходе разбирательства полицейскими установлено, что в день происшествия мужчина выпивал у себя дома в малознакомой компании. Пропажу имущества хозяин комнаты обнаружил после застолья.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний неработающий ранее судимый сосед заявителя. Деньги с похищенной карты молодой человек проиграл в онлайн-казино, а вещи потерял.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.