В Твери возбуждено уголовное дело из-за дома на улице Новой, где нет отопления и воды

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери возбуждено уголовное дело из-за дома на улице Новой, где люди вынуждены жить без отопления, воды и с подвалом, затопленным канализационными нечистотами.

Напомним, жильцы дома №2 по улице Новой вынуждены были находиться в нечеловеческих условиях - в квартирах в морозы было -11 градусов и отсутствовали какие-либо коммунальные блага. Большинство жильцов покинули квартиры, но некоторым было просто некуда деваться. О своей беде они написали в соцсетях, следователи регионального СКР начал проверку.

По её итогам было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с 24 января 2020 года должностными лицами Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери а также чиновниками Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области не были составлены и выданы соответствующие документы о вводе дома в эксплуатацию. Из-за этого договоры между жителями и ресурсоснабжающими организациями не были заключены - жильцы остались без тепла и воды.

- Московским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщает пресс-служба ведомства.