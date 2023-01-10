В Твери следователи проверяют дом, где нет воды и отопления, а подвал затоплен фекалиями

Температура в квартирах минусовая. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери следователи проверяют дом №2 по улице Новой (Московский район). По сообщению жильцов дома, у них в квартирах нет отопления, горячей и холодной воды. Кроме того подвал дома затоплен канализационными стоками. Информацию об этом жильцы разместили в соцсети.

- По данному факту следственными органами СУ СК России по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи районного отдела же побывали на месте, опросили жильцов. Среди прочего они сообщили, что сами достраивали дом из-за проблем с застройщиком. В квартирах в настоящее время минусовая температура, все трубы водоснабжения замёрзли. Многие жители в квартирах не живут, но некоторым семьям больше некуда пойти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.