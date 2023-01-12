Многоквартирный дом на бульваре Шмидта в Твери признан аварийным

Дом на бульваре Шмидта признан аварийным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Твери опубликовала постановление о признании аварийным многоквартирного дома №8/15 на бульваре Шмидта. Строение подлежит сносу в связи с физическим износом.

Жильцов дома будут переселять в соответствии с муниципальной программой города Твери "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021-2026 годы. Для временного проживания им предоставят помещения маневренного фонда.

После расселения собственников и нанимателей жилых помещений и сноса дом будет списан с бухгалтерского учета и исключен из реестра муниципальной собственности.

Постановление должно быть исполнено в срок до 23 января 2024 года.