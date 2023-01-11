В Твери за образованием сосулек будут следить с помощью средств автоматической фиксации

Неубранные сосульки будут выявлять автоматически Фото: администрация Твери

Администрацией Твери разработан комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности людей на городских улицах в зимний период.

Начиная с 30 декабря, в автоматическом режиме, то есть без составления протокола об административном правонарушении, осуществляется фиксация фактов непринятия мер по удалению снега и льда с крыш зданий.

- К настоящему времени технические средства автоматической фиксации подготовлены, проводится обучение сотрудников администраций всех районов Твери, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В ближайшее время специалисты начнут проводить регулярные объезды территорий в целях выявления нарушений. Данные в электронной форме будут переданы в административную комиссию для принятия мер. Нарушителей ждет административное наказание.

С начала зимы, по данным администрации, к ответственности привлечены 16 граждан, 13 должностных и 107 юридических лиц.

Работа в данном направлении продолжается.