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НовостиПроисшествия11 января 2023 13:53

В Твери росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина

Подозреваемого передали полиции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области задержал подозреваемого в краже.

Мужчина разбил стекло входной двери молотком и проник в магазин на улице 4-ая Красной Слободы. По звонку сигнализации на место выехал наряд Росгвардии.

По прибытии росгвардейцы заметили, что двое мужчин удерживают входную дверь магазина, пытаясь не выпустить из помещения человека.

32-летнего жителя Калининского района задержали и передали полиции.