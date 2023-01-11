В Тверской области за год отремонтировали 390 километров автодорог в рамках нацпроекта

В регионе ведется последовательная работа по ремонту дорог опорной сети. Фото: ПТО

В 2022 году в Тверской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 390 км региональных и межмуниципальных автотрасс - в 1,5 раза больше, чем в 2021-м.

- В 2022 году было отремонтировано 27 объектов в Бежецком, Бологовском, Кувшиновском, Торопецком районах, Зубцовском, Кесовогорском, Кимрском, Краснохолмском, Лесном, Осташковском, Ржевском, Сонковском, Старицком округах и других муниципалитетах, - уточнила пресс-служба областного правительства.

По итогам реализации программы дорожных работ четыре автомобильные дороги отремонтированы с опережением сроков. Так, ремонт 40 км дороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово завершен на два года раньше.

На территории Верхневолжья ведется последовательная работа по ремонту дорог опорной сети. Сейчас в нее входит 1009 км региональных автотрасс, 67% из которых отремонтированы.

Всего же за прошедшие шесть лет дорожные работы проведены на примерно 2000 км автотрасс. Это отметил губернатор Игорь Руденя.

Главой региона обозначены приоритеты в дорожной сфере. Это приведение в порядок межмуниципальных трасс, дорог к учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спорта, к инвестплощадкам, к туристическим центрам притяжения.