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НовостиОбщество11 января 2023 10:07

Тверская спортшкола стала лауреатом Всероссийского конкурса

Победители определялись по итогам оценки основных направлений деятельности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тверская спортшкола стала лауреатом Всероссийского конкурса

Тверская спортшкола стала лауреатом Всероссийского конкурса

Фото: ПТО

Областная детско-юношеская спортивная школа имени заслуженного тренера России Ю.А. Кириллова стала лауреатом Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2021-2022 учебный год.

Тверская спортшкола отмечена в номинации «Лучшая государственная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта».

Конкурс проводился в заочной форме и был организован Минпросвещения России и Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического воспитания.

Победители и лауреаты определялись по итогам оценки основных направлений деятельности: организационно-методическая работа, присвоение спортивных званий и разрядов, результаты соревновательной деятельность.

На базе школы ДЮСШ имени Ю.А. Кириллова действует отделение по основному профилю - легкой атлетике, организованы занятия по самбо. В учреждении занимаются около 700 ребят.