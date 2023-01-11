Тверская спортшкола стала лауреатом Всероссийского конкурса Фото: ПТО

Областная детско-юношеская спортивная школа имени заслуженного тренера России Ю.А. Кириллова стала лауреатом Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2021-2022 учебный год.

Тверская спортшкола отмечена в номинации «Лучшая государственная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта».

Конкурс проводился в заочной форме и был организован Минпросвещения России и Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического воспитания.

Победители и лауреаты определялись по итогам оценки основных направлений деятельности: организационно-методическая работа, присвоение спортивных званий и разрядов, результаты соревновательной деятельность.

На базе школы ДЮСШ имени Ю.А. Кириллова действует отделение по основному профилю - легкой атлетике, организованы занятия по самбо. В учреждении занимаются около 700 ребят.