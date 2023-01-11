На трассе М-11 в Тверской области произошло тройное ДТП с пострадавшим

ДТП произошло на трассе М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 10 января на 123 км трассы М-11 "Нева" в Конаковском районе Тверской области.

Водитель автомобиля "Порше", двигаясь со стороны Москвы в левой полосе, при перестроении в правую полосу не учел погодные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с "Камазом", с последующим наездом на КДМ.

После столкновения с автомобилями водитель "Порше" наехал на пешехода (водителя "Камаза", который находился на проезжей части).

В результате ДТП пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.