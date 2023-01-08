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НовостиПроисшествия8 января 2023 14:42

Жители Московского района Твери замерзают в квартирах из-за снижения параметров отопления

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Твери жалуются на холод в квартирах

Жители Твери жалуются на холод в квартирах

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Московского района Твери замерзают в квартирах из-за снижения параметров отопления. Об этом СК стало известно по результатам мониторинга местных соцсетей.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне жители уже сообщали об отсутствии тепла в жилых домах. По всем фактам организованы проверки.