Жители Твери жалуются на холод в квартирах Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Московского района Твери замерзают в квартирах из-за снижения параметров отопления. Об этом СК стало известно по результатам мониторинга местных соцсетей.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне жители уже сообщали об отсутствии тепла в жилых домах. По всем фактам организованы проверки.