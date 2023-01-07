Прокуратура и СК проводят проверки по факту сообщений об отсутствия тепла в домах Твери

Аномальные морозы спровоцировали коммунальные аварии в Твери. Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Тверской области и региональное Следственное управление СКР проводят проверки сообщений об отсутствии тепла и воды в домах на нескольких улицах Твери.

Напомним, накануне в городе произошли коммунальные аварии. 6 января весь день коммунальные службы чинили прорывы на участках теплосетей на улицах 2-ой Грибоедова и Ипподромной.

Тем не менее, сегодня, 7 января, жители Твери сообщали о том, что в домах по-прежнему холодно.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по данным сообщениям.

Областная Прокуратура также сообщает, что прокуратурами Заволжского и Пролетарского районов Твери организованы проверки по публикациям о том, что часть жителей улиц Артюхиной, Веселова, а также района Брусилово осталась в морозы без воды и отопления (либо со сниженными параметрами).