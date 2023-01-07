Жители Твери сообщают об отсутствии отопления в домах по улицам Артюхиной и Хромова

На улице стоят сильные морозы. Фото: Артем ЛЕНЦ

Жители Твери сообщают, что в домах по улице Артюхиной так и не нормализовали подачу тепла.

Информацию о том, что в температура в квартирах 7 января была всего 12 градусов, а окна замёрзли, размещена в сообществе "News69". В комментариях жители также рассказывают о холодных батареях в домах по улице Хромова и в микрорайоне Брусилово.

Напомним, накануне в Заволжье, а также на Ипподромной произошли масштабные аварии. На месте прорыва работали аварийные бригады. СКР также возбудил уголовное дело из-за того, что люди на улице 2-ой Красина остались без тепла мороз.