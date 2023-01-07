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НовостиОбщество7 января 2023 15:29

Жители Твери сообщают об отсутствии отопления в домах по улицам Артюхиной и Хромова

Тепла также нет в Брусилово
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На улице стоят сильные морозы.

На улице стоят сильные морозы.

Фото: Артем ЛЕНЦ

Жители Твери сообщают, что в домах по улице Артюхиной так и не нормализовали подачу тепла.

Информацию о том, что в температура в квартирах 7 января была всего 12 градусов, а окна замёрзли, размещена в сообществе "News69". В комментариях жители также рассказывают о холодных батареях в домах по улице Хромова и в микрорайоне Брусилово.

Напомним, накануне в Заволжье, а также на Ипподромной произошли масштабные аварии. На месте прорыва работали аварийные бригады. СКР также возбудил уголовное дело из-за того, что люди на улице 2-ой Красина остались без тепла мороз.