СУ СК возбудил уголовное дело после того, как жители улицы 2-я Красина в Твери двое суток сидели без тепла в мороз

Жители улицы 2-я Красина в Твери двое суток сидели без отопления в мороз. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вечером 6 января региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении ресурсоснабжающей компании Твери. В ходе мониторинга СМИ следователи выяснили, что жители улицы 2-я Красина двое суток сидят без отопления в мороз -25 градусов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«По версии следствия, в связи с тем, что ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей подачу тепловой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения потребителям города Твери, не проведен надлежащий ремонт тепловых сетей с последующим проведением испытаний трубопроводов на прочность и плотность, не выполнены условия готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 года, в период с 4 по 6 января 2023 года в Заволжском районе Твери произошла авария, в результате чего была прекращена подача тепловой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения жилых домов, расположенных в районе улиц 2-я Красина и Луначарского» - говорится в релизе СУ СК по региону.

Сейчас следователем Следственного комитета проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, СУ СК также проводит проверку по факту ещё одного прорыва в Твери. 6 января весь день коммунальные службы чинили прорывы на участках теплосетей: на улицах 2-я Грибоедова.