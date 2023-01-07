Праздничные мероприятия в честь Рождества Христова проходят в Тверской области

Одевайтесь теплее! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 января в честь Рождества Христова в Тверской области организованы различные праздничные мероприятия. Отправляясь на праздник или концерт, одевайтесь теплее - в регионе продолжают царить аномальные морозы.

С 12:00 до 16:30 Рождественская программа пройдёт в музее Валентина Серова - усадьбе Домотканово. (16+)

В Осташкове уличная игровая программа «Зимний хоровод» начнётся в 11:00 на площадке у Знаменской церкви. (12+)

В Старице на рождественский праздник взрослых и детей ждут в Свято-Успенском монастыре. (12+)

Весьегонский краеведческий музей имени А.А. Виноградова 7 января в 14:00 приглашает детей на интерактивную программу «Чудо праздник Рождество». (6+)

В Тверском императорском дворце в 16:00 состоится показ музейно-поэтической программы «Рождество». (12+)

Музей А.С. Пушкина в Берново Старицкого района приглашает в 15:00 на Рожественский бал. Гости совершат прогулку по анфиладе старинных залов, где их ждут рождественские гадания и необычайные сюрпризы от хозяев усадьбы. Вечер завершится променадом по таинственным аллеям старого парка. (16+)

7 января в 16:00 на сцене Торопецкого районного Дома культуры состоится концерт хорового коллектива «Радонеж» Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. (12+)