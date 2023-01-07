Оранжевый уровень опасности сохраняется в Тверской области в связи с аномальными морозами

Холодное в 2023 году выдалось Рождество. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Рождественский праздник в Тверской области сохраняется оранжевый уровень погодной опасности в связи с аномальными морозами (оранжевый - значит, что погода опасна и может привести к бедствиям и ущербу). По данным Гидрометцентра РФ, среднесуточная температура воздуха в регионе на 9-17°С ниже климатической нормы.

Сохранится опасная ситуация как минимум до 16:00 часов 7 января (данные на 8:30 утра 7 января). Однако, предупреждение может быть и продлено.

По информации Тверского гидрометцентра, минувшей ночью в регионе было до -31 градуса. Днём 7 января -22...-17. В ночь на воскресенье, 8 января, ожидается до -29. В последний день новогодних каникул -20...-15.

Если прогноз не изменится, то в Тверской области скоро начнёт теплеть, но довольно медленно. 9 января, в первый рабочий понедельник 2023 года, ожидается -20...-9 градусов мороза, во вторник -14...-6. Станет облачнее, но осадков пока не обещают.