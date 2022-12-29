Игорь Руденя в прямом эфире назвал ключевые события 2022 года в Тверской области

Губернатор кратко подвел итоги года в прямом эфире 29 декабря. Фото: ПТО

Вечером 29 декабря в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь Руденя отметил несколько значимых итогов уходящего года.

- Если говорить про бюджет, то мы подошли к отметке 100 миллиардов рублей. Расходы привели в чёткое соответствие с доходами, действует запрет на привлечение областью коммерческих кредитов. Сейчас Тверская область находится в интенсивной фазе развития экономики. Теперь важно работать, не снижая темпов и объемов наших позитивных изменений, - подчеркнул глава региона.

Также губернатор отметил, что в Тверской области все промышленные предприятия, частично или полностью принадлежавшее ранее иностранным компаниям, с уходом зарубежных собственников с российского рынка не только не остановились, но напротив получили новый импульс развития. В качестве примера Игорь Руденя привел Конаковскую ГРЭС, которая была передана в собственность ПАО «ЛУКОЙЛ» - одной из самых крупных и современных отечественных энергетических корпораций.

Среди других значимых событий 2022 года губернатор назвал начало реализации крупных инфраструктурных проектов - строительства Северного обхода Твери, Западного моста в областной столице.

Акцентировал внимание глава региона и на развитии особых экономических зон, на продолжении работы по газификации муниципалитетов, на проектах благоустройства территорий.

Игорь Руденя не мог не сказать о начале специальной военной операции и проведении частичной мобилизации.

Как отметил губернатор, Тверская область в сжатые сроки, в соответствии с Указом Президента и заданием Минобороны России, выполнила поставленные задачи.

- Предприятия Верхневолжья увеличивают выпуск продукции, востребованной для нужд военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Разработан и реализуется комплекс мер по поддержке семей участников специальной военной операции, - уточнил глава региона.