В Тверской области возобновлена продажа алкоголя возле мобилизационных пунктов

Расставлять спиртное по полкам продавцы начали 25 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери снят запрет на продажу алкоголя около мобилизационных пунктов. Расставлять спиртное по полкам продавцы начали 25 декабря. Постановление, снимающее запрет, было официально опубликовано 24 декабря (подписан документ губернатором Игорем Руденей).

Напомним, о запрете продавать спиртное рядом с мобилизационными пунктами сообщило региональное правительство 14 октября. Был выпущен соответствующий документ: Постановление правительства Тверской области № 574-пп «О дополнительных ограничениях условий и мест розничной продажи алкогольной продукции». Сейчас данное постановление утратило силу.

Продажа алкоголя была ограничена, а теперь возобновляется «на территориях, прилегающих к местам размещения военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, в радиусе 500 метров, согласно приложению к настоящему постановлению».

Означает ли это, что все мобилизованные отправлены к месту дислокации, пока точно неизвестно - официальной информации на этот счёт нет.

По подсчётам «КП»-Тверь» ограничение касалось как минимум одиннадцати магазинов:

«Универсал» на Софьи Перовской, 6;

«Пятёрочка» на Софьи Перовской, 9;

«Красное Белое» на Софьи Перовской, 10/32;

«Универсал» на Софьи Перовской, 26;

«Ароматный мир» на Софьи Перовской, 28;

«Магнит» на пер. Трудолюбия, 39б;

«Красное Белое» на Оборонной, 10;

«Универсал» на Петербургском шоссе, 36а;

«Магнит» на Петербургском шоссе, 26;

«Пятёрочка» на Петербургском шоссе, 50;

«Пятёрочка» на Веселова, 25.