В Тверской области запретили продавать алкоголь возле мобилизационных пунктов

Продавать алкоголь в магазинах около сборных пунктов нельзя будет на протяжении всего периода частичной мобилизации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тверской области запретили торговлю алкоголем в радиусе 500 метров от мобилизационных пунктов. То, что пить там нельзя, известно. И что всё же пьют - тоже. Картинка, ставшая привычной для жителей дворов неподалёку от сборных пунктов: женщины, приехавшие навестить своих мобилизованных мужей, переливают крепкий алкоголь из стеклянных бутылок в пластиковые, из-под минералки. Спиртное покупают в ближайших магазинах.

Теперь купить горячительное поблизости будет нельзя. О запрете продавать спиртное рядом с мобилизационными пунктами 14 октября сообщило региональное правительство.

Запрет правомерный: Законодательным Собранием Тверской области 13 октября были внесены изменения в областной закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Тверской области», предусматривающие право правительства региона устанавливать дополнительные ограничения относительно места и времени продажи алкогольной продукции в розницу.

В этот же день было выпущено Постановление правительства Тверской области № 574-пп «О дополнительных ограничениях условий и мест розничной продажи алкогольной продукции», подписанное губернатором Игорем Руденей.

ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ

Согласно тексту документа, в Тверской области запрещается розничная продажа алкоголя «на территориях, прилегающих к местам размещения военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, в радиусе 500 метров, согласно приложению к настоящему постановлению». Исключением является торговля алкоголем при оказании услуг общепита, то есть в кафе, барах или ресторанах.

Обозначенное приложение в свободном доступе не опубликовано (это документ для служебного пользования). Поэтому «КП»-Тверь» составила список магазинов, которые, возможно, попадают под данное ограничение.

Список магазинов, которых могут коснуться ограничения:

«Универсал» на Софьи Перовской, 6;

«Пятёрочка» на Софьи Перовской, 9;

«Красное Белое» на Софьи Перовской, 10/32;

«Универсал» на Софьи Перовской, 26;

«Ароматный мир» на Софьи Перовской, 28;

«Магнит» на пер. Трудолюбия, 39б;

«Красное Белое» на Оборонной, 10;

«Универсал» на Петербургском шоссе, 36а;

«Магнит» на Петербургском шоссе, 26;

«Пятёрочка» на Петербургском шоссе, 50;

«Пятёрочка» на Веселова, 25.

ВЕСЬ ЛИ АЛКОГОЛЬ ПОД ЗАПРЕТОМ

Продавать рядом с пунктами мобилизации нельзя алкогольную продукцию. По законодательству (ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции») под алкогольной продукцией понимаются:

- спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, бренди, виноградная водка и т.д.);

- вино;

- креплёное вино;

- игристое вино, в том числе шампанские вина;

- виноградосодержащие напитки;

- плодовая алкогольная продукция;

- плодовые алкогольные напитки;

- пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива;

- сидр, пуаре, медовуха.

СРОКИ ЗАПРЕТА

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (то есть уже вступило: документ опубликован на официальном сайте правовой информации). Продлится запрет на весь период частичной мобилизации.

КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ

Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций совместно с органами местного самоуправления поручено уведомить субъекты предпринимательства о введённом запрете. Контроль исполнения постановления возложен на министра Тверской области по обеспечению контрольных функций Игоря Архипенко.

Отчёт об исполнении постановления региональное Минконтроля должно будет представить до 25 октября.