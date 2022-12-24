В Тверской области арестован злоумышленник, чуть не убивший женщину в почтовом отделении ради наживы

Задержанный будет дожидаться окончания следствия и суда за решеткой. Фото: Олег ЗОЛОТО

24 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета об заключении под стражу мужчину, который 22 декабря напал на работницу почтового отделения в поселке Дмитрово-Черкассы недалеко от Твери.

Напомним, что злоумышленник, увидев, что на почте нет других посетителей, несколько раз ударил сотрудницу отделения нож, также бил ногами и руками, пытался задушить. После этого похитил из сейфа 40 тысяч рублей и скрылся.

Женщина, несмотря на ранения и тяжелые травмы, выжила.

Подозреваемый в преступлении был быстро задержан - его сняли с автобуса, следовавшего в Андреаполь. Он дал признательные показания.

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области расследует уголовное дело в отношении фигуранта.

- Следователем СКР продолжается выполнение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Окончания расследования и суда задержанный будет дожидаться за решеткой. Ему вменяется покушение на убийство женщины, разбой. Только по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой» предусмотрено лишение свободы на срок вплоть до 15 лет.