Под Тверью рецидивист напал с ножом на женщину-почтальона

Злоумышленник брызнул в женщину из баллончика и изрезал ножом. Фото: УМВД по Тверской области

В почтовом отделении в посёлке Дмитрово-Черкассы неизвестный напал на 43-летнюю женщину-почтальона. Как сообщили в Управлении МВД по Тверской области, мужчина вошёл в здание почты, брызнул в лицо сотруднице перцовым баллончиком, а потом нанёс несчастной несколько ударов ножом в тело, голову и руки.

После этого злоумышленник забрал из ящика дневную выручку в сумме 14 000 рублей и скрылся, заперев истекающую кровью женщину в помещении. Пострадавшую обнаружила продавец соседнего магазина. Она вызвала сотрудников полиции и «скорую помощь». Пострадавшая госпитализирована.

В результате грамотно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Калининского района. В считанные часы он был задержан сотрудниками ржевской Госавтоинспекции и патрульной-постовой службы в рейсовом автобусе «Тверь – Ржев». Полицейские изъяли у него нож и часть похищенных денег.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Ведется следствие.

Мужчину отправили в ИВС.