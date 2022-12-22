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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 9:39

Житель Тверской области в ходе ссоры случайно убил родственника

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту преступления возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту преступления возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По версии следствия, 19 декабря 2022 года в квартире дома села Бурашево пьяный мужчина несколько раз ударил ногами родственника. От полученных травм потерпевший скончался.

Полиция и СК выезжали на место происшествия. Подозреваемого задержали. Устанавливаются обстоятельства преступления. Ведется следствие.