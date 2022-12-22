Житель Тверской области в ходе ссоры случайно убил родственника

По факту преступления возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
По версии следствия, 19 декабря 2022 года в квартире дома села Бурашево пьяный мужчина несколько раз ударил ногами родственника. От полученных травм потерпевший скончался.
Полиция и СК выезжали на место происшествия. Подозреваемого задержали. Устанавливаются обстоятельства преступления. Ведется следствие.