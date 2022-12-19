В Твери двое мужчин украли деньги из аппарата по продаже питьевой воды

Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

В Заволжском районе Твери полицейские выявили две кражи денег из уличных аппаратов по продаже питьевой воды. Преступления были совершены ночью. Злоумышленники повреждали купюроприёмники в аппаратах и похищали выручку.

Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

В ходе розыска подозреваемых установили. Ими оказались двое безработных ранее судимых жителей Конаковского района в возрасте 32 и 26 лет. Подозреваемые задержаны. Деньги они потратили на алкоголь и продукты питания.

Ведётся следствие.