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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 12:13

В Твери двое мужчин украли деньги из аппарата по продаже питьевой воды

Злоумышленников разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

В Заволжском районе Твери полицейские выявили две кражи денег из уличных аппаратов по продаже питьевой воды. Преступления были совершены ночью. Злоумышленники повреждали купюроприёмники в аппаратах и похищали выручку.

Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

В ходе розыска подозреваемых установили. Ими оказались двое безработных ранее судимых жителей Конаковского района в возрасте 32 и 26 лет. Подозреваемые задержаны. Деньги они потратили на алкоголь и продукты питания.

Ведётся следствие.