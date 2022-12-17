“Значит, я все делаю правильно»: Режиссер Никита Михалков прокомментировал попадание в санкционный список ЕС

Никита Михалков на пресс-конференции в Твери заявил, что по поводу санкций ЕС в отношении себя не переживает. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

17 декабря режиссер Никита Михалков на пресс-конференции перед началом творческого вечера в Твери прокомментировал своё попадание в санкционный список Евросоюза. Если коротко, 77-летний мэтр уверен, что все делает правильно и ничуть по поводу санкций не горюет.

Напомним, накануне ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России.

Попали в этот список многие известные деятели культуры, политики, некоторые российские губернаторы.

Всего 141 человек и 49 компаний.

Отвечая на вопрос журналистов: как же он может прокомментировать введение санкций против себя, Никита Сергеевич заметил:

«Давайте разберёмся, за что я попал под санкции. Я попал под санкции за то, что у себя на Родине, у себя дома, десять лет говорил последовательно о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине. Зверином просто, бандеровском отношении к людям. И я об этом говорил последовательно, не попадая в тренд. Кто может за это подвергнуть санкциям? Тот кто поддерживает нацизм и фашизм. Когда тебя за это подвергают санкциям, у тебя есть тайная улыбка: «Значит, я все делаю правильно». Ну подвергли и подвергли ... Знаете, есть ещё такое честолюбивое ощущение: значит вы смотрите «Бесогон».