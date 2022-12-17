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НовостиПолитика17 декабря 2022 7:57

Губернатор Тверской области попал под санкции ЕС

Девятый пакет санкций ЕС против России опубликован и вступил в силу
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Игорь Руденя теперь в Евросоюзе персона non grata.

Игорь Руденя теперь в Евросоюзе персона non grata.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

16 декабря Евросоюз ввел санкции против губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Был опубликован и вступил в действие девятый пакет санкций против России. Полный список новых санкций приводит ТАСС.

Помимо Игоря Рудени, в санкционный список попали губернаторы Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Калужской и Новосибирской областей.

"Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС считает, что 141 человек и 49 компаний должны быть добавлены к перечню лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, введенные за угрозу и подрыв независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в постановлении Совета ЕС.

Пока неизвестно, как отреагировал Игорь Руденя на попадание в санкционный список, комментариев по этому вопросу от него не было.

Документ занимает 692 страницы и вступил в силу сразу после публикации.