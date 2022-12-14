В Тверской области выросли объемы производства хлебопекарной продукции

За десять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в регионе производство хлеба и хлебобулочных изделий выросло на 3,1%. Фото: ПТО

По данным Тверьстата, за десять месяцев 2022 года в регионе произведено 70,9 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 3,1% больше, чем за аналогичному период 2021-го.

Областное правительство отмечает, что росту производства в этой сфере способствуют действующие у нас меры поддержки хлебопёков.

- В 2022 году из федерального и регионального бюджетов производителям хлеба и хлебобулочных изделий Тверской области предусмотрены субсидии на сумму 63,9 млн рублей. Мерами господдержки в текущем году воспользовались 27 хлебопекарных производств, - уточнила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Игорь Руденя сообщал, что хлебопекарным предприятиям региона и дальше будет оказываться господдержка.

Решение о субсидировании хлебопекарных предприятий принято для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на хлеб. Субсидии получают производители, которые сохраняют объем производства продукции и не повышают ее стоимость.