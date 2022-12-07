В Твери на ТЭЦ-3 прошли пожарные учения

На ТЭЦ-3 прошли пожарные учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери прошли показные пожарно-тактические учение по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и ликвидации крупного пожара на ТЭЦ-3.

По легенде в ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о взрыве паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши, с последующем воспламенением мазута в резервуаре №2 (3000 кубометров).

Незамедлительно работники объекта сообщили о случившемся в пожарную охрану, включили системы оповещения, сотрудники начали эвакуироваться из помещения. К месту вызова были направлены силы и средства Тверского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара №2.

- В ходе пожарно-тактических учений был отработан алгоритм действий при подобной внештатной ситуации. Поставленные перед личным составом задачи в ходе учения выполнены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.