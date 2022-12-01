В Твери потратят более 22,5 млн рублей на обслуживание светофоров

Обслуживать будут в том числе и умные светофоры.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Твери планируется потратить 22 599 900 рублей на обслуживание светофоров. Такова максимальная цена контракта на "Выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего состояния и модернизации элементов обустройства автомобильных дорог", опубликованного на госзакупках.
Контракт с подрядчиком будет заключать департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. Согласно документам, исполнителю надлежит осуществлять полный комплекс работ по обслуживанию светофоров:
- устранять обрывы электрокабелей;
- корректировать режимы работы светофоров;
- чистить и красить их при необходимости;
- проводить пуско-наладочные работы;
- ремонтировать светофоры и восстанавливать поломанные элементы;
- менять кнопки вызывных устройств;
- модернизировать светофоры.
Обслуживать таким образом подрядчик будет 196 городских светофоров, включая "умные системы".