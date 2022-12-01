В Твери потратят более 22,5 млн рублей на обслуживание светофоров

Обслуживать будут в том числе и умные светофоры. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери планируется потратить 22 599 900 рублей на обслуживание светофоров. Такова максимальная цена контракта на "Выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего состояния и модернизации элементов обустройства автомобильных дорог", опубликованного на госзакупках.

Контракт с подрядчиком будет заключать департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. Согласно документам, исполнителю надлежит осуществлять полный комплекс работ по обслуживанию светофоров:

- устранять обрывы электрокабелей;

- корректировать режимы работы светофоров;

- чистить и красить их при необходимости;

- проводить пуско-наладочные работы;

- ремонтировать светофоры и восстанавливать поломанные элементы;

- менять кнопки вызывных устройств;

- модернизировать светофоры.

Обслуживать таким образом подрядчик будет 196 городских светофоров, включая "умные системы".