В Твери задержали закладчицу с партией наркотиков

Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы Фото: архив "КП"

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в Заволжском районе Твери задержана 20-летняя жительница Селижарова.

В ходе личного досмотра у девушки в поясной сумке были обнаружены и изъяты 16 свёртков с неизвестным содержимым внутри.

Экспертиза подтвердила наличие наркотического средства, которое наркокурьер собиралась распространять в Селижаровском округе.

По части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы, она водворена в следственный изолятор. Ведётся следствие.